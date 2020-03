Gemist? Buurman redt vrouw en hondje uit brandende woonkamer en ongeluk met jonge motorcrosser in Ermelo

Ongeluk jonge motorcrosser op wedstrijdbaan in Ermelo - Een jeugdige motorcrosser is zaterdag tijdens een wedstrijd op de baan in Ermelo dusdanig gewond geraakt dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Dit gebeurde een jaar na een ongeluk op dezelfde baan waarbij een motorcrosser om het leven kwam.

Buurman redt vrouw en hondje in Deventer - Een anonieme held heeft zaterdagmiddag een vrouw en haar hondje gered uit een brandende woonkamer in een huis aan de Zalingenstraat. De vrouw is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, het hondje is opgevangen door de buren.

Zo ontmantelen bomexperts morgen levensgevaarlijke V1 - Bomexperts maken morgen langs de snelweg A1 bij Wilp een V1 bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Een gebied in een straal van 1400 meter wordt ontruimd. De snelweg gaat dicht.

‘Opzet in het spel bij autobrand Harderwijk’ - Buurtbewoners weten zeker dat een autobrand in De Wittenhagen vrijdagavond is aangestoken. Buurtbewoners probeerden rond half twaalf met vereende krachten de vlammen de baas te worden, maar het was te laat.

Krol schrijft wereldbeker op zijn naam - Thomas Krol uit Deventer heeft in Heerenveen de wereldbeker op de 1000 meter veroverd. Dat deed de 27-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma in stijl. Met een tijd van 1.07,85 schreef hij de laatste afstand van de dag op zijn naam.

