Gemist? Buurt geschokt door politie-inval in Meppel en Oost-Nederland zoekt crematiekorting

Zoeken naar crematiekorting - Cremeren in de regio was verre van gratis. Wat heet: de allerduurste crematoria stonden in Oost-Nederland. Maar de crematiemonitor 2020 laat zien dat ‘onze crematoria’ wel degelijk goedkoper kunnen. Én we cremeren om te besparen buitenshuis.

Verzoek om uitstel Lelystad - Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde vinden dat Lelystad Airport beter dicht kan blijven tot 2023. Dat schrijven ze in brieven naar de Kamercommissie. Ook de gemeente Dronten schreef een brief van dezelfde strekking.

Schok door Meppel - ‘Klabam!’ Het is 5 uur vanochtend als een enorme knal een deel van de bewoners van de Jan Mankeshof in Meppel uit hun slaap haalt. ,,Ik zat rechtop in mijn bed”, zegt een buurman. Aan de overkant van de straat blijkt een arrestatieteam een woning binnen te zijn gevallen. Onderdeel van een langlopend onderzoek naar een wapenvondst in Hoofddorp, meldt de politie later.

Opwaardering N35 - Brandbrieven van tien politieke partijen in de Provinciale Staten van Overijssel en het bedrijfsleven moeten ervoor zorgen dat minister Cora van Nieuwenhuizen serieus naar een verdubbeling van de N35 gaat kijken. Dinsdag liet de minister van Infrastructuur en Waterstaat nog weten dat een weg van twee keer twee rijstroken ‘geen doelmatige oplossing’ is.

Ingrijpen tegen dierenactivisten - Boerenorganisaties uit heel Nederland hebben in een open brief minister president Mark Rutte opgeroepen om in te grijpen tegen illegale acties van dierenactivisten. De brandstichting bij eendenslachterij Tomassen Duck-to in Ermelo, op 28 mei, is een van de aanleidingen om nu de brief te sturen.

