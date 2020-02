Gemist? Ciara veroorzaakt miljoenenschade, Bert van H. gepakt op Urk, Zwolse Prins Ratelband gezocht

Deelnemer Thierry (32) uit Zwolle over Married at First Sight: ‘Soms had ik iets minder mezelf moeten zijn’

14 februari Zwollenaar Thierry Corée (32) is een van de deelnemers aan het RTL programma Married at First Sight. In het realityprogramma trouwen singles zonder elkaar ooit ontmoet te hebben. ,,Ik ben tijdens de opnames op Sanne gevallen.’’