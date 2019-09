Gemist? Code geel vanwege dichte mist. En: lichaam gevonden bij zoektocht naar vrouw

MIST

In het midden en oosten van het land Zeer dichte mist deze morgen in het midden en oosten van het land. Vooral in delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland zat het potdicht. Voor Oost-Nederland gold zelfs even code geel. De mist loste in de loop van de morgen op.

FOTO

‘Onverteerbaar’, noemde de Deventer kunstdetective Arthur Brand (49) de verbranding van zeven meesterwerken na de miljoenenroof uit de Kunsthal in Rotterdam in 2012. Nu openbaart hij via de Stentor een recente foto uit ‘zeer betrouwbare bron’ van één van de verloren gewaande topstukken: het werk van Lucian Freud (2002). ,,De nacht erop kon ik er niet van slapen.”

ONGEVAL

Uddel is vrijdagnacht opgeschrikt door een ernstig ongeval, waarbij een persoon is overleden. Rond 21.50 uur heeft een ongeval plaatsgevonden op de Uddelerveen. Een traumahelikopter vloog naar de plaats van het ongeluk.

ONWEL

De 70-jarige automobilist die gisteren frontaal botste op een bewegwijzeringspaal voor de McDonalds aan de Holterweg in Deventer, is aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie zojuist bevestigd. De Deventenaar raakte tegen het middaguur onwel en ramde met zijn auto één van de bewegwijzeringspalen.

ZOEKACTIE

Politie en brandweer hebben een lichaam aangetroffen in de auto die te water was geraakt in het Ommerkanaal tussen Dedemsvaart en Ommen. Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar de eerder vermiste vrouw uit Dedemsvaart, waar de politie de hulp van publiek en media inschakelde.

SLAGBOOM

De N50 tussen Ens en Kampen is zaterdagmiddag enige tijd afgesloten geweest nadat een vrachtwagen tegen de slagboom van de Eilandbrug was gereden. Het is de tweede keer in korte tijd dat dat gebeurde.