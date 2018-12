Gemist? Columnist Buurman is (bijna) 65. En: 87-jarige Zwolse komt om bij tragisch ongeval

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van zondag 30 december.

DODELIJK ONGEVAL

Het dodelijk slachtoffer van een frontale botsing vandaag in Zwolle, is een 87-jarige vrouw uit die stad. De politie spreekt van een ‘intrieste samenloop van omstandigheden’. De bestuurder van de andere auto, een 53-jarige man uit Zuid-Afrika, is door de politie aangehouden. Hij kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht, meldt de politie.

KONINGIN KIRSTEN

Kirsten Wild heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn haar derde gouden medaille in de wacht gesleept. Op de scratch maakte ze haar status als regerend wereldkampioene helemaal waar. Wild won voor Amy Pieters en Lorena Wiebes.

SUPPORT

Een geldinzameling moet voormalig Go Ahead Eagles-spits Leon de Kogel helpen bij zijn financiële problemen. De profvoetballer raakte in juni van dit jaar ernstig gewond bij een verkeersongeval. De gevolgen groot: lichamelijk en financieel. De Kogel kan de torenhoge medische kosten niet dragen.

TICKET

Thomas Krol heeft ook zijn ticket op de 1000 meter binnen voor het WK afstanden in Inzell. De Deventer schaatser pakte zondag de zilveren medaille op het NK afstanden in Heerenveen. Sterker nog, Krol plaatste zich door zijn imposante 1000 meter ook nog eens voor het EK sprint in Collalbo.