Gemist? Contactloos zakkenrollen tijdens Dickens, verbijstering na uitspraken minister over Lelystad Airport

Inval café Hardenberg - De politie heeft afgelopen nacht een inval gedaan bij café De Buurman in Hardenberg. Daarbij werd een handelshoeveelheid (vermoedelijke) harddrugs gevonden. Het café is op last van de gemeente met onmiddellijke ingang gesloten. Eigenaar Ewald Lado (53) zit in zak en as.

Witte wereld - Het kan je bijna niet zijn ontgaan: Nederland ontwaakte vandaag in een winters wonderland. Zo ook in onze regio. De sneeuwval veroorzaakte enige problemen op de weg, het spoor en Schiphol, maar resulteerde ook in een boel fraaie lezersfoto's!

Contactloos zakkenrollen - Op het Dickens Festijn in Deventer zijn twee personen aangehouden op verdenking van contactloos zakkenrollen. De politie roept bezoekers waarbij (vermoedelijk) kleine, onverklaarbare bedragen zijn afgeschreven op zich te melden. Het Dickens Festijn was overigens opnieuw goed voor zo'n 125.000 bezoekers.

Verbijstering Lelystad Airport - Politieke partijen in de Tweede Kamer en belangengroepen HoogOverijssel en Red de Veluwe reageren verbijsterd op de uitlatingen van de minister over Lelystad Airport. De minister liet vrijdag aan de Kamer weten dat mogelijk toch nieuwe maatschappijen worden toegelaten op de luchthaven.

Lijsttrekker Denk - Ayhan Tonca uit Apeldoorn is tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 lijsttrekker voor Denk. Dat maakte de partij zondag bekend. Tonca was tussen 1998 en 2014 raadslid voor CDA in Apeldoorn en is momenteel clusterdirecteur van drie basisscholen op islamitische grondslag in Overijssel; onder meer Hilal in Zwolle en De Zonnebloem in Deventer.

Deventer daklozen - Een oude bank, een versleten jas en een paar matrassen met vlekken. Verscholen achter een verlaten perron op station Deventer, is een klein groepje daklozen neergestreken. Pottenkijkers krijgen geen warm welkom. ,,Wat moet jij hier?!” Een reportage uit een mini-vrijstaat.