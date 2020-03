Gemist? Coronavirus bereikt Zwolle en veelbesproken bom bij Wilp met veel moeite onschadelijk gemaakt

Coronavirus in Zwolle - Een medewerker van ziekenhuis Isala in Zwolle heeft positief getest op het coronavirus. Dat laat het ziekenhuis weten. De medewerker, woonachtig in Zwolle, heeft volgens Isala geen patiënten, bezoekers of collega’s in Isala besmet. Volgens woordvoerder Gerben Hart van Isala was de medewerker tijdens de besmettelijke periode namelijk niet werkzaam in Isala.