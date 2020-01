Gemist? Criminelen slaan vooral digitaal toe. En: met ritueel zwaard je kinderen mishandelen

CRIMINELEN

Tientallen bedrijven uit Oost-Nederland waren vorig jaar slachtoffer van cybercriminelen. Hun netwerk werd gehackt en in sommige gevallen lag de productie stil. Het regionale Cybersecurity Centrum Maakindustrie komt langs om te helpen. ,,Met een paar simpele aanpassingen zorg je ervoor dat cybercriminelen jou niet meer interessant vinden.”

FILE

Op de A1 vanuit Twente richting Apeldoorn stond vanmorgen een forse file. Die is nu opgelost. De linkerrijstrook ging dicht vanwege opruimwerkzaamheden

HACKERS

Hackers hebben geprobeerd in te breken op het het computernetwerk van de gemeente Zutphen. Er is software op het toegangsportaal van het netwerk geplaatst. Dit pakketje is inmiddels verwijderd, maar het is voor Zutphen nog onduidelijk wat de gevolgen zijn. ,,Zij zijn niet de enige. Dit is het topje van de ijsberg.”

GRANAAT

‘Voor bedrijven die storend werken op het streven naar een veilig uitgaansklimaat is in Zwolle geen plaats’. Dat zegt voorzitter Theo Runhaar van Koninklijke Horeca Nederland Zwolle& Regio nu er gisteren opnieuw een granaat is aangetroffen aan de deurklink van café Bruut in de Voorstraat in Zwolle.

VLIEGVELD

Lelystad Airport mag pas open als de stikstofuitstoot van de luchtvaart in Nederland afneemt. Dat stelt de Commissie Remkes. Daarmee is opening van het vakantievliegveld later dit jaar vrijwel onmogelijk. Maar van uitstel komt geen afstel, laat Remkes weten.

DODELIJK ONGEVAL

Een 49-jarige man uit Nijkerk is vanmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de A30 bij Barneveld. Een bestelbus botste tegen 13.30 uur achterop een vrachtwagen op de snelweg.