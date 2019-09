Gemist? Cyberattacks uit Meppel, naakte messentrekker en Broer Rasta betaalt!

Een messentrekker sloeg toe in Zwolle, PostNL en Sandd mogen niet fuseren van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) en over Broer Rasta kwam donderdag positief nieuws naar buiten: hij heeft 25.000 euro ‘terugbetaald’! Hij waarschuwde alvast wel dat er nog commissie zal worden ingehouden.

Naakte messentrekker - Een halfnaakte messentrekker joeg in de nacht van maandag op dinsdag in Zwolle een 26-jarige passant de stuipen op het lijf. Hij stak het slachtoffer op de hoek van de Van Roijensingel en de Stationsweg en werd later opgepakt door de politie op verdenking van poging tot doodslag. Het bleek te gaan om een 30-jarige man.

Geen postfusie - PostNL en Sandd willen wel graag fuseren, maar toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft geen toestemming. ,,Mensen, bedrijven en overheden zullen meer gaan betalen voor het versturen van post’’, concludeert Martijn Snoep van ACM namelijk. PostNL en Sandd stappen nu naar het ministerie van Economische Zaken voor toestemming.

Volledig scherm Herna Verhagen (CEO van PostNL) en Ronald van de Laar (directeur Sandd) tijdens een toelichting op hun voorgenomen fusie. © ANP

Computerziekte - Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen kampten met een platgelegd computersysteem waardoor zelfs operaties moesten worden verzet. ,,Ziekenhuizen worden kwetsbaarder, omdat systemen digitaal meer met elkaar verbonden zijn’’, aldus onderzoeker Daan Weggemans (Universiteit Leiden).

Cyberattack - Nog meer kwetsbaar computernieuws: vanuit een datacentrum in een weiland in Meppel zouden de Russen digitale aanvallen hebben uitgevoerd. De ontdekking werd gedaan in het voorjaar van 2015 door de militaire veiligheidsdienst MIVD, onthulde Volkskrant-journalist Huib Modderkolk in zijn boek ‘Het is oorlog, maar niemand die het ziet’.

EOD op A28 - Wild west in Oost-Nederland als zondagnacht een politieachtervolging plaatsvindt op een Audi op de A28 tussen Ommen en Nieuwleusen. Nadat de bestuurder werd klemgereden, ontkwam hij te voet. Hij is nog altijd voortvluchtig. Ind e auto werden mogelijke explosieven aangetroffen waardoor de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) urenlang is bezig geweest met de auto. De A28 was daardoor afgesloten in beide richtingen tot maandagochtend.

‘I am Hattem’ - ‘Hattem heeft hem’, sprak cabaretier Peter Heerschop tijdens de Radio 538 ochtendshow waarin hij een warm pleidooi hield voor de pittoreske Hanzestad als nieuwe hoofdstad van ons land. Ondernemersvereniging HAVO speelde gelijk in op de ludieke actie door een nieuw plaatsnaambord te maken en Heerschop op te roepen om solliciteren als burgemeester.

‘Eigen schuld’ - Wim Klein Horsman sloot plotseling zijn supermarkt in Lemele. ,,Iedereen vindt het jammer dat de supermarkt dicht gaat, maar dan hadden ze hier maar meer moeten kopen. Zo simpel is het”, sprak de telg van de firma Klein Horsman wiens koopmansgeest in Lemele teruggaat tot 1893.