Gemist? Dag vol geweld in Apeldoorn. En minister negeert advies over aanpak van houtstook

Video + Poll Emile Ratelband is prins carnaval in Zwolle, maar zit nu nog in België: hij ‘ontvoerde’ zijn zoontje

31 januari Emile Ratelband wordt de carnavalsprins van De Sassenbonkers in Zwolle. De positiviteitsgoeroe werd vrijdagavond gepresenteerd, maar was juist de grote afwezige in In den Hoofdwacht. Hij zit ‘vast’ in België. Ratelband (70) kan Nederland niet in, omdat hij ervan wordt verdacht zijn 10-jarige zoontje te hebben ontvoerd. ,,Maar met carnaval ben ik er, hopelijk met Emilio!’’