Gemist? De ‘beste Jezus ooit’ woont in Apeldoorn en kinderwagen ineens foetsie

Huh? Waar is die kinderwagen nou? Vergeet je per ongeluk je kinderwagen bij een kringloopwinkel, blijkt ‘ie weg. Rooan van Zon (23) uit Apeldoorn kon het bijna niet geloven. De wagen kwam even later gelukkig wel terecht: de Bugaboo lag al in de container. Volgens directeur Arjin Jans was de Bugaboo na een halve week weggegooid, nadat ie niet was opgehaald.

Volledig scherm Beheerder en verzorger Ray Bergman op de boerderij. © Frans Paalman Buurtboerderij de Ramshorst in Zwolle moet stoppen vanwege een tekort aan financiële middelen en te weinig vrijwilligers. Tot groot verdriet van beheerder en verzorger Ray Bergman. Een oproep dat een dwergbokje, geitjes en pony's een nieuw huis zoeken zorgde voor honderden reacties.

‘De beste Jezus ooit’. Zo werd Apeldoorner Edwin Jonker genoemd na zijn optreden in The Passion. Kijkers waren lyrisch over de hoofdrolspeler. Op social media regende het complimentjes voor Jonker. Meerdere kijkers lieten via social media weten wat ze van de 2019-editie vonden, de vertolking van Jezus werd daarbij flink bejubeld: ‘Beste Jezus ooit’. Een ander noemde het optreden van Jonker ‘memorabel’.

Op de Veluwe zijn brutale autokrakers actief, ze slaan toe in bossen op de Veluwe. De afgelopen weken zijn veel auto's opengebroken, vooral op parkeerplaatsen in de bossen bij Ermelo, Putten, Garderen, Apeldoorn, Uddel, Staverden, Harderwijk en Hoog Soeren. ,,Ongeacht drukte in de bossen.’’

Geen joint of shag in huis. Dat was de reden dat een jonge moeder uit Apeldoorn ‘over de zeik’ ging. Haar 16-jarige dochtertje moest het ontgelden. Ze gaf het kind een pets in haar gezichtje en legde het in een ledikantje met de armen achter haar rug gebonden met twee luiers. De vrouw stond deze week voor de rechter.