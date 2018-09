Gemist? De smoezen van een analfabeet en Marcellis is er klaar mee

Ramkraken - Patrick van der Eem (45), de man die jaren geleden Joran van der Sloot ontmaskerde in het televisieprogramma van Peter R. de Vries, stond vanmiddag zelf voor de rechter in Zutphen. Tegen hem werd 2,5 jaar cel geëist.

Aanhouding steekincident - De politie heeft vandaag een verdachte aangehouden voor het steekincident in Zutphen van afgelopen vrijdagnacht. Het gaat om een Zutphenaar van nog onbekende leeftijd. Bij het steekincident raakte een 26-jarige man zwaargewond.

Marcellis stopt - PEC Zwolle-speler Dirk Marcellis maakte vandaag bekend per direct te stoppen met voetballen. De 30-jarige centrale verdediger van PEC Zwolle ziet zich daartoe gedwongen vanwege een opspelende knieblessure. Marcellis speelde 97 officiële wedstrijden voor PEC en drie interlands voor het Nederlands elftal.

Arm in papierpers - Een medewerker van supermarkt Jumbo in Raalte is vanavond met zijn arm in een papierpers beland. Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten met behulp van een verdoving de jongeman te bevrijden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Beveiliging Saxion - Hogeschool Saxion neemt extra veiligheidsmaatregelen vanwege een evenement over de Armeense genocide in Deventer. Het evenement, dat morgen plaatsvindt, komt voort uit de ophef die ontstond rondom het niet openbaar publiceren van een interview met Saxion-studente Shayno Numansen over de genocide.

