Gemist? Dierenbescherming geschokt door wantoestanden in Lettele. En: ‘herfstweer’ veroorzaakt files

Stiften met Tijjani en Eliano Reijnders: Broeder­twist of broeder­lief­de in aanloop naar PEC Zwol­le-AZ?

16:05 Ze kunnen niet met elkaar, maar al helemaal niet zonder elkaar: de gebroeders Reijnders. ,,We zien elkaar minder sinds Tijjani bij AZ speelt en in het westen woont, maar we proberen elkaar toch minimaal één keer in de week op te zoeken", zegt Eliano. ,,Dan spelen we backgammon of FIFA samen”, zegt zijn broer tijdens de broedertwist in Stiften. ,,Eliano kan dan nooit winnen en dan beweert hij dat ik te veel trucjes kan. Onzin natuurlijk.”