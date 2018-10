Gemist? Directeur asbestbedrijf uit Kampen opgepakt. En: Putten rouwt om held Bert Besselsen

Winkeldief duwt kind omver in supermarkt Zwolle

19:44 Een winkeldief duwde een kind omver in een kassarij, na een diefstal in de Jumbo aan de Assendorperstraat in Zwolle. Het kind kwam hard ten val. Niemand is nog opgepakt. Dit voorval meldt de politie vandaag in eerste instantie op Facebook.