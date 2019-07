Gemist? Dit zijn de risico’s van magneetvissen. En: Columbiaanse bende jat smartphones op festival

Laatste dag voor tassenwin­kel Van Beek in Zwolle en nu is het wél druk

16:22 Wrang? Maarten van Beek vindt van niet. ,,Nee joh. Haal ons helemaal leeg!’’ Van Beek Lederwaren sluit na ruim tachtig jaar de winkel aan de Grote Markt in Zwolle en is vandaag voor het laatst geopend. ,,Alles kwam nu samen, dus wij hebben er echt vrede mee.’’ De kans is groot dat het pand in de nabije toekomst wordt betrokken door een horecagelegenheid. Eerst komt er een tijdelijke invulling.