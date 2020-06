Gemist? Dode na ernstig ongeluk op A1 en corona treft Hoge Veluwe hard

Verkeersdode op A1 - Op de A1 tussen Deventer en Holten is vanochtend een persoon om het leven gekomen. Dit gebeurde nadat een bedrijfsbusje tegen een vrachtwagen knalde, mogelijk door filevorming. De snelweg was bijna vier uur dicht door het ernstige ongeluk.

Vissers Urk redden migranten - Urker vissers hebben dinsdagochtend een boot met migranten gered op de Noordzee bij Engeland. Ze bedachten zich geen moment toen ze 26 vluchtelingen op een drukke vaarroute op de Noordzee zagen dobberen in een krakkemikkig bootje. De migranten, waaronder drie kinderen, wilden de oversteek van Frankrijk naar Engeland maken. ,,Je hebt de plicht om mensen in nood te helpen, dat is geen punt van discussie.”

Corona raakt Hoge Veluwe - Hoewel ontslagen ternauwernood voorkomen konden worden, moet Nationaal Park De Hoge Veluwe door de coronacrisis een flinke veer laten. Directeur Seger Emmanuel baron van Voorst tot Voorst geeft een inkijkje.

Henk S. terug naar de cel - Henk S. (51) uit Hardenberg, de man die in mei onder invloed van alcohol een woning in Bergentheim doorboorde, moet een jaar de cel in vanwege de schending van zijn voorwaarden. Hij zat nog in zijn proeftijd na de geruchtmakende Zwolse woonbootmoord in 2007.

Woede over Hoenderloo Groep - Ouders, personeel en vakbonden zijn helemaal klaar met Pluryn. Nog steeds is er geen sociaal plan voor de docenten van het Hoenderloo College, terwijl voor lang niet alle uitstromende jongeren een passende vervolgplek op een andere school is gevonden. Over zes weken moet jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep al sluiten. Vrijdag is er een gezamenlijk actie in Hoenderloo.

