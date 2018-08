Gemist? Dode vrouw is vermiste Nataschja uit Epe, kostbare vlammenzee in Deventer

video Zware mishande­ling in Zwolle door gemaskerde mannen

17:09 Aan de Nijerwalstraat in Zwolle is gisteravond een 32-jarige man mishandeld door twee gemaskerde mannen. Eén van hen, een 20-jarige man uit Weesp, werd even later aangehouden op de Stadshagenallee. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.