Gemist? Dreigtweet ‘schietpartij’ op Zwolse school leidt tot arrestatie. En: koning bezoekt kringloopboeren

Eensgezind­heid over de toekomst van de N35 neemt af

12:00 De eensgezindheid in de lobby voor de N35 begint af te brokkelen in Overijssel. De fracties van CDA en VVD in Provinciale Staten verwijten gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) dat hij te weinig heeft bereikt in Den Haag. Ze gaan nu op eigen houtje druk uitoefenen op regering en parlement. Dik Vedder, partijgenoot van Boerman, beticht op zijn beurt beide coalitiepartners van verkiezingsretoriek.