Gemist? Driesterrenrestaurant De Leest kondigt eigen einde aan, burgemeester Noordoostpolder stopt plotseling en ‘langzame auto's’ levensgevaarlijk

Meerdere mensen in de regio kondigden deze week aan te stoppen met hun werk. De kersverse burgemeester van de gemeente Noordoostpolder stopt per direct, liet hij maandag in een filmpje weten. Waarom? Dat blijft de hele week onduidelijk. Ook chefkoks Jacob Jan Boerma en Kim Veldman gaan iets anders doen, ze trekken de stekker uit hun driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen. En ‘afvalman’ Richard krijgt massaal bijval nadat hij weigerde een boete te betalen voor het illegaal weggooien van afval in bak in Epe.

‘Langzame auto's’ levensgevaarlijk - De verkeerspolitie in Oost - Nederland ziet het steeds vaker gebeuren, omgebouwde auto's die niet 25 maar tot wel 150 kilometer per uur kunnen rijden.,,Levensgevaarlijk’’, vindt Mathijs Hoogma van de verkeerspolitie. ,,Zo'n jochie met die snelheid, dat gaat echt een keer fout.’’ De afgelopen tijd haalde de politie meerdere MMBS-voertuigen van de weg. Ze worden met een begrenzer omgebouwd, zodat bestuurders maximaal 25 kilometer per uur kunnen rijden. Voor de auto geldt geen verplichte APK, betaal je geen wegenbelasting en is de verzekering veel goedkoper. Maar die begrenzer wordt er regelmatig weer afgehaald.

Steun voor ‘afvalman’ Richard - Eind 2016 gooide Richard van Vliet uit Tubbergen een sinaasappelschil, medicijnstrip en azijnfles in een openbare afvalbak in Epe. Voor die afvaldumping dreigt hij nu twee dagen de cel in te gaan, hij weigert een boete van 50 euro te betalen. Die kreeg hij opgelegd vanwege het overtreden van de lokale afvalstoffenverordening in Epe. Zijn verhaal ging begin deze week viraal, waarna Richard overspoeld is met reacties. ,,Ik word zelfs in mijn woonplaats herkend.’’ En op Facebook en Twitter krijgt hij naar eigen zeggen massaal bijval, reageerders vinden het onzin dat hij bestraft wordt. Ondertussen hoopt Richard dat hij gratie krijgt van de Koning.

Burgemeester Noordoostpolder stopt - Onduidelijkheid in de polder. Burgemeester Harald Bouman kondigde maandagavond in een filmpje aan per direct zijn werkzaamheden als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder neer te leggen. Na minder dan een jaar de ambtsketting te hebben gedragen, is er volgens Bouman een ‘te groot verschil van inzicht met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop hij de gemeente wil besturen'. Wat er precies achter het snelle vertrek schuilt, blijft onduidelijk. Ambtenaren en raadsleden houden de kaken stijf op elkaar, een externe crisiswoordvoerder is ingeschakeld om Bouman uit de wind te houden. Morgen wordt de kwestie besproken tijdens een mogelijk besloten, ingelaste raadsvergadering.

Verkeersregelaar overleden - Een 51-jarige man uit Enschede overleed donderdagmiddag tijdens zijn werk als verkeersregelaar bij Lettele. De man begeleidde op zijn motor een ambulance langs wegwerkzaamheden op de N344 tussen Bathmen en Lettele en kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een shovel. De verkeersregelaar overleefde de klap niet.

Driesterrenrestaurant De Leest stopt - Eind dit jaar gaat driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen dicht. Niet omdat het niet goed gaat met het Michelinsterrenrestaurant, maar omdat de eigenaren na 17,5 jaar ‘knallen tot op het bot’ meer tijd voor andere dingen willen hebben. Jacob Jan Boerma en Kim Veldman creëren met de beslissing meer tijd voor hun nu 4,5 jaar oude zoontje Senne. Ook komt er met de beslissing meer ruimte voor nieuwe culinaire uitdagingen. Zo zijn er al plannen om begin volgend jaar samen met vrienden uit Amsterdam, een nieuw concept restaurant te starten in de hoofdstad.

Fiasco rond Apeldoorns plein dreigt - Kopzorgen voor de gemeente Apeldoorn. De herinrichting van het ‘plein van de stad’ dreigt financieel uit de bocht te vliegen. Voor een nieuw Marktplein is 2,3 miljoen euro uitgetrokken, maar de kosten worden nu op 4,1 miljoen euro geschat. Het college van burgemeester en wethouders kondigde donderdagavond aan mogelijke vervolgstappen te onderzoeken, één van de scenario's dat onderzocht wordt is het afblazen van het prestigieuze project. Voor de herinrichting van het plein konden alle Apeldoorners stemmen op verschillende ontwerpen. Het ontwerp met een markthal kwam als winnaar uit de bus.