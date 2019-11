Gemist? Droom gaat in vlammen op. En: we zijn een natie van oorlogskiekjes

AUTOBRAND

Opnieuw is een auto in de brand gestoken in Deventer. Dit keer in de Koningin Julianastraat. Het is de derde autobrand dit weekend en de twaalfde in een periode van zes weken tijd. Deventenaar Mevlit Emekli zag zijn luxe Audi A5 in de nacht van zaterdag op zondag met eigen ogen in vlammen opgaan. Hij had er 20 jaar voor gespaard.

SAMEN WONEN

Zwolle stevent af op de landelijke primeur van een woonproject waarbij studenten en ex-gedetineerden onder één dak wonen. Een in aanbouw zijnde studentenflat is daarvoor in beeld.

STEEKINCIDENT

Terwijl de orgelklanken zachtjes op de achtergrond klinken, is de politie druk met sporenonderzoek aan de J H Tromp Meestersstraat in Steenwijk. Na een steekpartij afgelopen nacht is het gebied rondom de straat is met linten afgezet, buurtbewoners kijken nieuwsgierig van een afstandje, een enkeling kruipt zelfs onder het lint door. Om naar de kerk te gaan. De politie tast in het duister over het incident, waar een 18-jarige man gewond raakte, en vraagt getuigen zich te melden.

OVERLEDEN

De bekende organist en dirigent Wim Magré uit Elburg is overleden. Hij is 57 jaar geworden. Magré, die grote bekendheid genoot in de orgelwereld, werd begin dit jaar ernstig ziek. Hij overleed dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag. Dat bevestigt zijn familie.

WOLF

Achttien unieke rasschapen. Henk van den Berg moet er niet aan denken dat ze ten prooi vallen aan de steeds vaker gesignaleerde wolf. De hobbyboer uit Ruurlo heeft als eerste boer in de Achterhoek besloten om een wolfwerend hek om zijn weiland te plaatsen.

OORLOGSKIEKJES

Nergens in Europa hebben burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel foto’s gemaakt als in Nederland. Hoewel veel is gearchiveerd, ligt er in schoenendozen en familiealbums nog van alles te verstoffen. Het NIOD gaat in Overijssel, Gelderland en Flevoland samen met het publiek op zoek naar die foto’s.