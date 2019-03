Gemist? Drugslabs plaag in Oost-Nederland. En: wat is een ‘kniepköttel’?

DRUGSLABS

Het aantal opgerolde productielocaties voor synthetische drugs in Oost-Nederland is verdubbeld. In 2018 werden door de politie in het oosten 18 productielocaties opgerold en ontmanteld. Dat blijkt uit cijfers die deze krant bij de politie heeft opgevraagd.

STATENLEDEN

De verdeling tussen de zetels is bijna definitief, Overijsselse en Flevolandse fractieleiders hebben de hoeveelheid stemmen per kandidaat in hun partij binnen en hebben daarmee de lijst met gekozen nieuwe Statenleden rond. Wie gaan er in deze twee provincies aan de slag als Statenlid?

PULS

Minister Carola Schouten van Landbouw en Visserij verlengt eenmalig de pulsvisvergunningen van de helft van de Nederlandse vissers. Hun tijdelijke vergunningen lopen vanaf volgende week af. Schouten geeft ze nu tot 1 juni om door te vissen.

STREEKTAAL

Met het verschijnen van het boekje ‘Nijntje op de fietse in ‘t Sallands’ wordt de streektaal onder de aandacht van de allerjongsten gebracht. Vanwege dialectmaand maart heeft de redactie van de Stentor een quiz gemaakt met 25 woorden in het Sallands. Weet jij wat een ‘kniepköttel’ is? Of ‘pik an de lippe’? Test jouw kennis van het Sallands met deze quiz!

PREMIUM VERHAAL VAN DE DAG

Gitarist Erik Neimeijer (36) vertrok ooit uit zijn geboortedorp Heino en verzoop in Amsterdam in de seks, drugs, drank, rock-’n-roll en schulden. Zijn jeugdvriendinnetje uit Heino viste hem op. Alsnog komt zijn muziekdroom uit, in de taal van de streek die hij per se wilde verlaten. ,,Als het erop aankomt, kan ik heel radicale besluiten nemen.’’