Gemist? Echt of kunst: twijfels over schilderij. En: de bak in omdat jij je vuilnis netjes weggooit

KUNST

Onlangs dook een foto op van het verloren gewaande wereldberoemde kunstwerk van Lucian Freud. De kunstwereld was in rep en roer na de openbaarmaking van de Deventer kunstdetective Arthur Brand. We leggen de foto aan een fotodetective, onderzoeker en forensisch expert voor: echt of gefotoshopt? En hoe zie je dat?

SPEURTOCHT

Wat is het verhaal achter het Engelse jachtvliegtuig dat in 1944 neerstortte in de Zuiderzee? Drontenaar Gert Talens zocht het uit en dat leidde tot een ‘waanzinnige speurtocht’. ,,Dit is een verhaal over gewone mensen die de pech hebben in een tijd te leven dat de wereld in de fik staat.’’

ZOEKEN

Met man, macht en hond is het Zuiderpark in Apeldoorn zondag uitgekamd. Maar Zoran Ilic is niet gevonden. De 40-jarige vader van vier kinderen is sinds dinsdag vermist. De hondenbrigade RHWW uit Duiven is onverrichter zake weer naar huis gekeerd. ,,Als er nieuwe tips zijn, gaan we weer zoeken”, zegt hondengeleidster Louise Smits.

DE BAK IN

Richard van Vliet (57) uit Tubbergen was zich van geen kwaad bewust toen hij eind 2016 een sinaasappelschil, een medicijnstrip en een azijnfles dumpte in een openbare afvalbak in Epe. Nu moet hij twee dagen de cel in. ,,Ik hoop gratie te krijgen van de Koning.’’