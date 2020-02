Gemist? Eerbeek schrikt om dood plaatsgenote (35). En: flat wil van pedofiel af, maar hoe?

SCHIMMEL

De hoeveelheden schimmels op de St. Aloysiusschool op de Boskamp zijn zo extreem hoog dat onderzoeksbureaus adviseren om het schoolgebouw per direct te sluiten. Dat staat in het onderzoek dat scholenkoepel MijnPlein liet uitvoeren. Hoewel de onderzoeksbureaus stellen dat de lokalen niet langer gebruikt kunnen worden, kan wat de GGD betreft worden gewacht tot de zomer.

ECHT GRAS

PEC Zwolle voetbalt komend seizoen op natuurgras. Voorwaarde is wel dat lijfsbehoud in de eredivisie wordt afgedwongen. Omdat de nieuwe grasmat veel minder kan worden bespeeld dan het kunstgras, is de club bezig met extra velden in de omgeving. Voorzitter Adriaan Visser heeft het volste vertrouwen dat PEC beide obstakels neemt. ,,Al zit de duivel in de details.”

BIOBAKJE

Vleesgroothandel-slagerij ProMessa uit Deventer heeft jarenlang ten onrechte beloofd dat van hun duurdere vleesverpakkingen compost werd gemaakt. In plaats daarvan gingen de ‘milieuvriendelijke’ vleesbakjes de verbrandingsoven in. Het bedrijf dat vlees levert aan zo’n duizend supermarkten stopt per direct met de dubieuze verpakkingen.

DODE VROUW

De politie heeft een 30-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige vrouw in Eerbeek. Zij werd vanochtend aangetroffen in een woning aan de Bijenkorf. De politie is een groot onderzoek gestart, onder meer naar een mogelijk misdrijf. ,,Ik vond haar altijd mensenschuw, zo’n type dat geen vlieg kwaad doet.’’

MARINIERS

De veelbesproken marinierskazerne die plaats moet bieden aan 1800 elitemilitairen verhuist definitief niet naar Vlissingen. Het kabinet zal de kazerne in plaats daarvan verplaatsen naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. Wat de Zeeuwen ter compensatie krijgen, is nog niet bekend.

PEDOFIEL

Bewoners van een flat in Lelystad zijn een petitie gestart om een pedofiel uit hun flat te krijgen. In het NPO-programma Danny op straat liet pedoactivist Nelson uit Lelystad weten een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken. ,,Deze man willen we niet in onze flat”, reageert een moeder die in de flat woont.

UITBRAAK

De gevangenis in Zutphen is onvoldoende berekend op bevrijdingsacties van nietsontziende criminelen. Justitievakbond Juvox pleit voor meer maatregelen om levensgevaarlijke criminelen binnen de gevangenismuren te houden. De PI Zutphen gaat na de uitbraakpoging van de tot levenslang veroordeelde Omar L. op korte termijn aanpassingen doen.