Gemist? Eerste ziekenhuisbaby geboren in Zwolle, brandweerman ‘betrapt’ bij flatbrand in Apeldoorn

De politie moest in de nieuwjaarsnacht in Hattem in actie komen om ervoor te zorgen dat brandweerlieden hun werk konden doen. De eerste ziekenhuisbaby wordt geboren in Zwolle en het landelijk bekende Bluescafé Apeldoorn bestaat deze week 25 jaar. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Laurens - Het nieuwe jaar ging goed van start voor moeder Louise en vader Lammert Vinke uit Elburg. Ze waren in het ziekenhuis Isala in Zwolle, waar om 0.38 uur baby Laurens werd geboren. Met en gewicht van bijna acht pond, zachte haartjes en kleine voetjes was hij de eerste baby van het nieuwe jaar in deze regio.

Beveiliging - Iets moeilijker was de start voor brandweermannen in Hattem, die een afvalbrandje wilden blussen aan de Hoopjesweg. Kort na de eerste bluspoging was het vuur alweer aangestoken. Bij de tweede blusactie was de sfeer grimmig. Een groep van 20 tot 30 man kwam intimiderend richting de hulpverleners. De politie moest te hulp schieten om de brandweerlieden te beschermen.

Geldprijzen - Een goed begin van 2019 was er op 1 januari voor de inwoners van Vollenhove, waar de hoofdprijs viel van de Postcode Loterij. Ook deelnemers aan de Postcode Loterij in straten in Putten en Kampen mochten grote geldprijzen verdelen.

Heterdaadje - Een hulpverlener in een flatgebouw in Apeldoorn werd aangezien voor een insluiper. De brandweerman inspecteerde de ontruimde flat aan de Kalmoesstraat, waar in de kelder een brand had gewoed tijdens de nieuwjaarsnacht. De politie kwam hem arresteren nadat een bewoner alarm had geslagen over een vermeende insluiper.

Stroomstoring - Een deel van Deventer zat donderdagavond in het donker, na een kabelbreuk bij Enexis. Bijna 1.200 huishoudens moesten enkele uurtjes in het donker wachten, totdat hun huizen weer stroom kregen.