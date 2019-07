Gemist? Eikenprocessierups vreet gat in begroting. En: duwtruc-dief op heterdaad betrapt

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van woensdag 17 juli.

JEUKRUPS

De strijd tegen de eikenprocessierups kost gemeenten in Oost-Nederland kapitalen. Er zijn opgeteld miljoenen mee gemoeid, blijkt uit onderzoek van de Stentor. Budgetten voor bestrijding en preventie worden zonder uitzondering gigantisch overschreden. De Nederlandse afvalverwerkers gaan de processierupsen toch vernietigen. Voorwaarde is dat ze moeten aangeleverd in zogenoemde big bags die niet kunnen scheuren.

FRUSTREREND

De politie Zeewolde heeft in een aangrijpende oproep op Facebook gefrustreerde automobilisten de les gelezen. Aanleiding was een zwaar ongeval op de Gooiseweg gisteravond. De weg bleef lang afgesloten en agenten kregen daarop woedende reacties van automobilisten. ‘Maar er was iemand aan het vechten voor zijn leven.’

DUWTRUC

De hondsbrutale dief die slachtoffers maakte in Twente en de Achterhoek, is opgepakt. De politie greep maandag een pinrover op heterdaad in de kraag in het Brabantse Deurne. Het gaat om een 19-jarige man uit Roemenië.

VERKEERSHUFTERS

Scheldpartijen, middelvingers en bestuurders die de wegafzetting negeren. Terwijl slechts tientallen meters verderop een slachtoffer van een verkeersongeluk vecht voor zijn leven, heeft de politie dinsdagavond de handen vol aan asociale weggebruikers in Zeewolde. ,,In het verkeer accepteren we zelfs een paar seconden vertraging niet meer.’’