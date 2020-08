Gemist? Enorme coke-manege ontdekt en dief steelt bloemen van uitvaartcentrum

Buurt in shock - Op een manege op het rustieke platteland bij Nijeveen is - zo bleek vandaag - vrijdag de grootste cocaïnewasserij van Nederland gevonden. Opgeloste en voor het oog onzichtbare drugs, verstopt in steenkool. Buren kunnen niet geloven dat de maneghouder betrokken zou zijn geweest bij de handel. ,,Hij is erin geluisd, dat moet wel...”

Gezocht én... gevonden - De hulpdiensten waren vanochtend massaal op zoek naar de eigenaar van gevonden spullen langs het water bij de Wijde Aa in Zwolle. Wat bleek? De vermeende drenkeling zat ondertussen gewoon thuis. Na een duik in het water, kon ze gisteravond haar spullen niet meer terugvinden. Gestolen, dacht ze. Toen ze vanochtend aangifte deed, kon de politie achterhalen dat zij degene was waar de hulpdiensten met man en macht naar zochten.

De weg kwijt - Zwartgemaakte borden, waarop geen nummer meer te lezen is... Op het netwerk van knooppunten tussen Hoevelaken en Apeldoorn blijken diverse bordjes met de daarop aangegeven nummers onleesbaar te zijn gemaakt. De vraag is: Wie saboteert de fietsknooppunten op de Veluwe?

Dief weet van geen ophouden - ,,Om moedeloos van te worden”, zegt Arthur Brinkman, eigenaar van en uitvaartbegeleider bij Uitvaartverzorging en Afscheidshuis De Oversteek in Apeldoorn. Sinds april wordt zijn uitvaartcentrum belaagd door een notoire bloemendief. Al vier keer zijn de bloembakken voor het Afscheidshuis geplunderd, voor het laatst twee weken geleden.

Weer meer besmettingen - In heel Nederland werden afgelopen week ruim 4000 mensen positief getest op het coronavirus. Dat heeft het RIVM vandaag bekendgemaakt. De grootste ‘brandhaarden’ bevinden zich in het westen van ons land, maar hoe zit het bij jou in de buurt? Bekijk hier het aantal besmettingen per gemeente.

Meer corona-nieuws! Personen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus, moeten verplicht in quarantaine. Hetzelfde geldt voor reizigers die in een oranje gebied zijn geweest.

Hieperdepiep hoera! - Meta van Beek uit Deventer is vandaag 100 jaar geworden. Ze werd in 1973 benoemd als eerste Ombudsvrouw in Den Haag. Dankzij haar worden ongetrouwde vrouwen niet meer aangesproken met ‘juffrouw’ maar met ‘mevrouw’. ,,Kun je het je voorstellen dat er vijftig jaar geleden verschil was in aanspreekvorm? Mannen waren altijd ‘mijnheer’, bij vrouwen moest er verschil zijn.’’

