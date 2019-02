Gemist? Flevoland pakt motorbendes aan, buurman blijkt koper voormalig dierenpark Wissel

Aanpak motorbendes - De aanpak van outlaw motorclubs (OMG) is de komende drie jaar topprioriteit in de provincie Flevoland. ,,Vooral in grote steden als Lelystad, maar ook in kleinere plaatsen zijn de dubieuze motorclubs een groot probleem.”

Koper dierenpark Wissel - Voormalig dierenpark Wissel in Epe blijkt gekocht door buurman Wilco Brummel. Hij heeft het terrein van bijna 1,5 hectare samen met een compagnon overgenomen van recreatiebedrijf Libéma. Exacte plannen geeft het duo nog niet prijs. Een tipje van de sluier wel.

Ruzie in Zutphen - Grote consternatie vandaag in Zutphen. Een uit de hand gelopen verkeersconflict werd gemeld als ‘steekincident’. ,,Dit is beangstigend. Heel beangstigend.’’

Herman Brood - Acht tot nu toe onbekende nummers gezongen door Herman Brood uit Zwolle beleven zondag hun ‘wereldpremière’ bij Café de Cactus in Hengelo. Het is werk van de kunstenaar en icoon van de vaderlandse rock ’n roll uit de tijd van vóór de Wilde Romance.

Klap voor Urk - Het Europese verbod op pulsvisserij is keihard aangekomen op Urk. Vijftien van de twintig pulskotters raken hun vergunning eind april kwijt. ,,We zijn uit het lood geslagen.’’ Er is een slechts een sprankje hoop op een creatieve oplossing.

Kindermisbruik - Een 44-jarige man uit Emmeloord is vandaag veroordeeld tot 5 jaar cel voor het jarenlange misbruik van zijn drie jonge kinderen. Hij krijgt daarmee in hoger beroep een zwaardere straf opgelegd dan de vier jaar die de rechtbank had gevonnist.

Goede buur - De monumentale burgemeesterswoning uit 1860 die Marcel Wieling op het oog had in Zwartsluis staat 35 centimeter uit het lood. Hoe trek je dat in hemelsnaam weer recht? Geen nood, want daar is ineens buurman Harm Bonsink die dit wel op zich wil nemen. Ervaring? Nee. Expertise? Genoeg. ,,Ik heb twee seconden nagedacht en toen ja gezegd.’’