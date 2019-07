Gemist? Frauderende Veluwse vetkoning zit ‘glad verkeerd’. En: Zwolse stalker meisje (17) krijgt tbs

KRAANWATER

Op een warme zomeravond je tuin besproeien met fris kraanwater? Binnen een paar jaar mag dat niet meer, verwacht Kees van Leeuwen, hoogleraar Water Management aan de Universiteit Utrecht. ,,Het is niet alleen onverantwoord, maar ook gewoon beschamend.’’

MISHANDELD

Een messteek in de borst maakte vorig jaar juni een einde aan het leven van Hans Jager uit Apeldoorn. Volgens justitie is de dader zijn echtgenote, Lamberta de V. (67). Zij zou haar partner jarenlang mishandeld hebben. Ze ontkent zelf in alle toonaarden. De aanklager eiste 10 jaar cel voor doodslag.

ROOK

Hogeschool Saxion in Deventer is donderdag aan het begin van de middag tijdelijk ontruimd. In een lokaal van het laboratorium ontstond rookontwikkeling. Duizend mensen moesten het pand verlaten.

STALKER

De 34-jarige L.P. uit Zwolle is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man is al twee keer eerder veroordeeld voor stalking van een 17-jarig meisje uit Zuidlaren maar hij weet van geen ophouden.

ZALTBOMMEL

Burgemeester Pieter van Maaren (55) van Urk vertrekt en wordt burgemeester van Zaltbommel. Dat is zojuist door de gemeenteraad in de Gelderse gemeente bekendgemaakt. Van Maaren was vanaf 2012 burgemeester op Urk.

10.000

Het ministerie past het plan Lelystad Airport op drie kleine punten aan. Dat is het resultaat van bijna tienduizend inspraakreacties van burgers. Actiegroepen zijn woest en vinden het een ‘schoffering van de burger’.

VETKONING

Eigenaar van Biodiesel Kampen Cees B. (51) uit Harderwijk en diens vrouw Janine B. (46) hebben volgens het Openbaar Ministerie sinds 2012 een bedrag van zeker 3 miljoen euro witgewassen. ‘Vetkoning’ B. bekent de aantijgingen: ,,Dom, dom, dom. Ik voel me schuldig tegenover de mensen die bij me werken dat het glad de verkeerde kant op gaat met het bedrijf en ik voel me schuldig tegenover mijn vrouw en kinderen.’’

ZONDAG

Het is definitief: supermarkten in Kampen mogen open op zondag. Nadat de hete aardappel lang is doorgeschoven, nam de gemeenteraad dit historische besluit donderdagavond. Het is voor het eerst dat winkels structureel open mogen in de Hanzestad op de Dag des Heeren. Wanneer de schuifdeuren voor het eerst open gaan, is nog onduidelijk.