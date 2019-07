Gemist? Gaslucht verdrijft klanten uit winkelcentrum Deventer. En: Americahal verhuist van Apeldoorn naar Zwolle

Tbs voor Dalfsenaar na steekpar­tij in Zwolle

15:13 De 25-jarige Levi B. moet anderhalf jaar de cel in en krijgt tbs met voorwaarden. Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag bepaald. B. stak in september vorig jaar een Zwollenaar in zijn buik, na een woordenwisseling over een jointje dat B. bij een speeltuintje rookte. De rechtbank trok extra tijd uit voor de rechtszaak, nadat het Openbaar Ministerie eerder al tbs eiste. ,,Het risico dat B. zonder behandeling terugkeert in de samenleving, acht de rechtbank onaanvaardbaar’’, oordeelt de rechtbank.