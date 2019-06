Gemist? Geld nodig voor rust in natuur. En: enorme brand op kippenbedrijf

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van zaterdag 1 juni.

NATUUR

Er is geld nodig om optochten van wandelaars te voorkomen en rust te bewaren voor dieren in Overijsselse natuurgebieden. Ieder jaar wordt het drukker, zegt Herman Brink, directeur Staatsbosbeheer. Uit onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat in 2018 maar liefst 21 miljoen bezoekers Overijsselse natuurgebieden bezochten.

BASKETBALHISTORIE

Zwolse sportgeschiedenis wordt geschreven op een warme zaterdagmiddag in Groningen. Landstede Basketbal trekt Donar van de troon in de finale van de play-offs (4-2). De eerste hoofdprijs voor de Zwolse formatie.



BRAND

De brandweer moest vanmiddag alles op alles zetten om te voorkomen dat ook schuren met kippen erin prooi zouden worden van een brand bij een pluimveebedrijf in het buitengebied van Dalfsen. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien: ‘hou ramen en deuren dicht’, was het devies.