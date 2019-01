Gemist? Gestolen dino's in Zwolle weer terecht, tiental gewonden door vuurwerk in de regio

Jaarwisseling - Hoe verliep de jaarwisseling in onze regio? In de ziekenhuizen werd een tiental vuurwerkslachtoffers behandeld en de brandweer rukte 248 keer uit. De eerste ziekenhuisbaby van 2019 werd geboren in Zwolle en op meerdere plekken was het vanochtend tijd voor een frisse nieuwjaarsduik.

Wild-west in Zutphen - Na een wilde auto-achtervolging in de omgeving van Zutphen heeft de politie op nieuwjaarsnacht een 27-jarige Zupthenaar gearresteerd voor poging tot doodslag en drugsbezit. De man reed met zijn auto in op agenten in hun dienstauto. Zijn bijrijder, een 22-jarige Deventerse, werd ook opgepakt.

Miljoenengeluk - De hoofdprijs van de Staatsloterij (à 30 miljoen euro) viel in Enschede, maar ook in deze regio werden flinke geldprijzen gewonnen. Zowel in Putten als Kampen viel een Buurt-Ton, terwijl in Vollenhove acht deelnemers zelfs een miljoen mochten verdelen.

Dino's terecht - De twee dino’s die half december gestolen werden bij het Zwolse attractiepark Dinoland zijn terecht. Oudejaarsvereniging De Oliebol uit het Drentse Vledder had ze ‘ontvoerd‘ bij wijze van oudejaarsstunt. Dat heeft de club bekend gemaakt.

2019 wordt duur - Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, blijft in veel opzichten natuurlijk gissen. Wat we wel weten is dat er per 1 januari 2019 weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven veranderen. Eén zekerheid: alles wordt duurder.

Paniek bij flatbrand - Terwijl bewoners vannacht de jaarwisseling vierde, woedde tijdens Nieuwjaarsnacht in een flat in Apeldoorn een felle brand in de flat. En dat hakt erin bij bewoonster Marijke Simon: ,,Ik bleef maar janken, trillen. Was helemaal in paniek.’’