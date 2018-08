Gemist? Gevaarlijke gassen van maïs, omstreden stier van strand in Kampen

video Bert uit Zwolle kan dankzij Tielbeke gratis per truck naar zieke zus in Spanje

20:43 Gratis per vrachtwagen naar zijn zieke zus in Spanje. Voor Bert Emmens uit Zwolle gaat die wens in vervulling. Dankzij de ludieke 'All you need is love'-actie van transportbedrijf Tielbeke sluit Bert zijn zus straks na anderhalf jaar weer in de armen. Samen met chauffeur Marcel Rodijk reist hij naar het warme zuiden.