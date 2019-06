Gemist? Grof geschut op de Veluwe. En: leden Roemeense notenbende zingen toontje lager

video Illegaal én bloedlink: ProRail, politie en provincie openen jacht op brugklim­mers

19:52 Brugbogen oefenen op sommigen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit: in Hasselt klommen vorig weekeinde drie mensen op een tientallen meters hoge brugboog over het Zwarte Water, in Zutphen rende maandagavond een man over een boog van de spoorbrug over de IJssel. Is hier sprake van een trend? ProRail, Provincie Overijssel en Politie Oost-Nederland vermoeden van niet. Wel zullen ze de komende tijd meer samenwerken en extra surveilleren tegen brugspringers.