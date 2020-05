Gemist? Grondbezitters Gelderland willen wolven kunnen afschieten en explosie houdt Zwolle bezig

Het lot van de wolf - Het Gelders Particulier Grondbezit vindt dat afschot van wolven in Nederland snel mogelijk moet worden. De problemen die de wolf in Brabant recent veroorzaakt, maken dat er snel beleid moet komen. ,,Maar ook om te voorkomen dat de populatie te groot wordt’’, zegt Bas van Gerwen.

Explosie in Zwolle - Aan de Geleen in de Zwolse wijk Aa-landen is vannacht rond drie uur een explosie geweest. De klap was zo enorm dat bewoners van meerdere woningen vannacht werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. De explosie was in een groot deel van Zwolle te horen. De politie gaat uit van een misdrijf en deed vandaag uitgebreid onderzoek. In de buurt wordt geschrokken gereageerd op de explosie.

De zoveelste brand - Voor de derde keer in een maand tijd is er brand geweest in de Hazelaarshof in Vaassen. Vannacht zijn twee auto’s in vlammen opgegaan. Dat de twee branden zijn aangestoken, lijdt volgens omwonenden geen twijfel. Maar in welke richting de daders gezocht moeten worden, daar zijn de meningen over verdeeld. ,,Jongeren krijgen onterecht de schuld.’’

Watergebruik extreem hoog - In Gelderland en Overijssel komt op een flink aantal plekken minder water uit de kraan, omdat het waterverbruik sinds gisteren extreem hoog is. Dat meldt waterbedrijf Vitens, dat de klanten dringend oproept om geen zwembadjes te vullen, de tuin niet te sproeien en zo kort mogelijk te douchen. Ook het gebruik van de wasmachine en het wassen van de auto moet even wachten.

Knokploeg bij slachterij? - De directeur van eendenslachterij Duck-to Tomassen in Ermelo zet alles op alles om zijn bedrijf in de toekomst te beschermen tegen dierenactivisten. Hij wil desnoods een knokploeg inzetten om te voorkomen dat er weer zoiets gebeurt als afgelopen week. Dat zegt Gertjan Tomassen drie dagen na de brand bij zijn eendenslachterij. ,,Als de daders na twee weken weer vrij rondlopen, moeten we zelf actie ondernemen.’’

