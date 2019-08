Gemist? Hagelbuien trekken over het land. En: ‘Boerenpartij’ stoomt op naar Den Haag

JUISTE BAAN

Vrachtwagenchauffeurs hebben de banen voor het uitkiezen. Het tekort in de regio is zo groot dat er bij sommigen, waaronder Rijschool Van Buuren in Ermelo, Zwolle en Lelystad, een baangarantie geldt. De Stentor wil het wel eens uitproberen en rijdt (mee) met de lestruck van Beert van den Berg.

BOERENPARTIJ

Er is een nieuwe politieke partij in de maak die het op gaat nemen voor boeren. Initiatiefneemster is Caroline van der Plas uit Deventer. Ze mikt op deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. ,,De tijd is meer dan rijp voor echt boerenverstand in Den Haag.’’

LOWLANDS

Rapper A$AP Rocky komt ‘gewoon’ naar Lowlands. Met of zonder veroordeling. Dat laat de organisatie weten, nadat zij bevestiging kreeg van het management van de Amerikaanse rapper (30). De rapper, die in Zweden wordt verdacht van mishandeling, staat zondagavond in het schema ingepland ,,Hoe het juridisch zit, weet ik niet precies. Dat laat ik aan het management over,’’ laat woordvoerder Bente Bollman weten.

TREIN RAMT AUTO

Het treinverkeer tussen Nunspeet en Zwolle lag vanmiddag stil tot in de avonduren als gevolg van een botsing tussen een trein en een voertuig. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij en bleven wonder boven wonder ongedeerd. ,,We hebben extreem veel geluk gehad.’’

OVERLEDEN

Een gevangene van de penitentiaire inrichting in Zutphen is overleden. Maandag werd de persoon levenloos aangetroffen in een cel van PI Achterhoek. De politie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder de gedetineerde zou zijn overleden. Er is geen sprake van een misdrijf, meldt de woordvoerder.

DOODSLAG

De 18-jarige Apeldoorner die zaterdagochtend is opgepakt na een aanrijding op de Apeldoornse Kayersdijk wordt verdacht van poging tot doodslag. De man blijft nog zeker 14 dagen vastzitten, zo heeft de rechter-commissaris vandaag bij zijn voorgeleiding bepaald.

LIEGRECHTER

Een rechter van de Zwolse rechtbank is door zijn collega’s van een grote strafzaak gehaald. De wrakingskamer geeft advocaat Yehudi Moszkowicz gelijk in zijn stelling dat de rechter loog over een proces-verbaal in de zaak. De rechter zal nu vervangen moeten worden.