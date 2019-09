Gemist? Halfblote man steekt voorbijganger neer in Zwolle. En: Zwarte Cross zonder Tante Rikie

TRAAN

Tante Rikie neemt na de komende editie van de Zwarte Cross afscheid als festivaldirectrice van het grootste festival van Nederland. En dat doet haar veel, vertelt ze in haar huurhuis in Hummelo. ,,Ik zal wel een traan laten als het zover is.”

RAZZIA

Prinses Beatrix is op 2 oktober aanwezig bij de 75e herdenking van de razzia van Putten. Ze is bij de herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk en spreekt met nabestaanden.

TAART

Ribbink’s Specialiteiten Bakkerij uit Apeldoorn is de nieuwe eigenaar van zes bakkerswinkels van het failliete Van der Wal Jolink in Apeldoorn, de winkel in Epe en de centrale bakkerij in Apeldoorn.

NEERGESTOKEN

Een 30-jarige Zwollenaar is vannacht aangehouden omdat hij een 26-jarige voorbijganger had neergestoken. Dat gebeurde rond middernacht op de hoek van de Van Roijensingel en de Stationsweg. Het slachtoffer is na het incident naar het ziekenhuis gegaan maar kon na controle naar huis.

PARACHUTIST

De 22-jarige militair uit Avenhorn die deze zomer is overleden na een parachutesprong op vliegveld Teuge, is om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Hij raakte verstrikt in zijn eigen parachute. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland, na een feitenonderzoek uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar).

KARTONGELUK

Het Openbaar Ministerie (OM) wil pretpark Walibi in Biddinghuizen voor de rechter slepen vanwege een ernstig ongeval op de kartbaan in mei 2018. Een 13-jarig meisje raakte ernstig gewond nadat ze met haar haren verstrikt raakte in haar kart. Walibi heeft aangedrongen op aanvullend onderzoek, daarover moet nog worden besloten.

DODELIJK ONGEVAL

Een bestelauto en een personenauto zijn dinsdagmiddag hard met elkaar in botsing gekomen op de provinciale weg N302 (Flevoweg) nabij Ermelo. Bij de frontale aanrijding is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. Het ongeluk vond rond 16.00 uur plaats.