Gemist? Hallo? Met de Wonderfoon? En: ‘Zo fijn dat we mijn broertje toch een uitvaart kunnen geven’

PIL

Tegen voormalig apotheker Robert M. uit Sibculo is een werkstraf geëist van 240 uur vanwege grootschalige medicijnenfraude. Volgens het OM heeft hij in de periode tussen 2009 en 2011 voor 720.000 euro aan valse declaraties ingediend met zijn voormalig apotheek in Vaassen.

POST

De voorgenomen fusie van PostNL en Sandd wordt vooralsnog tegengehouden. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft geen toestemming. PostNL en Sandd stappen nu naar het ministerie van Economische Zaken voor toestemming.

LIEFDE

Ze heeft er eigenlijk geen woorden voor. Zóveel liefde en steun voelt Rachel Vos, in de moeilijke dagen na het overlijden van haar - zoals ze zegt - lieve broertje (25). ,,Zó fijn dat we Mark nu een mooie uitvaart kunnen geven. Een uitvaart zoals hij voor ogen zou hebben gehad”.

BETALEN

Dream or Donate-oprichter Robert-Jan ‘Broer’ Mastenbroek (29) uit Witharen is begonnen met het terugbetalen van vermeende gedupeerden. De eerste 25.000 euro zijn inmiddels overgemaakt naar een advocatenkantoor dat voor gedupeerden optreedt. De politie beschouwt Mastenbroek nog altijd niet als verdachte.

WONDER

De Wonderfoon uit Harderwijk verovert Nederland dankzij een mediastorm van afgelopen dagen. Dat er zoveel aandacht zou zijn voor hun telefoon, speciaal aangepast voor dementerende ouderen? Nee, dat hadden Herbert van Til, Niek van Weeghel en Peter Fidder niet zien aankomen. Ze krijgen meer aanvragen binnen dan ze aan kunnen. ,,Het is chaos. Hoe gaan we dit bolwerken?’’

BOOT

Wim (63) en Michaela (41) Scholten uit Blokzijl zitten in zak en as. Hun woonboot, tegelijkertijd hun huis en werkruimte, zonk in de nacht van 17 op 18 augustus in de haven van Blokzijl. De tranen springen Michaela in de ogen als ze naar de inmiddels lege ligplaats kijkt. ,,We zijn bijna alles kwijt”, zegt ze. ,,Alleen elkaar niet”, vult Wim aan.

OVERLEDEN

Een overleden man is donderdagmiddag uit het water gehaald van het meertje Engelgaarde tussen Meppel en Ruinerwold. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de zwemmer die sinds het middaguur vermist werd, maar de identiteit van de dode moet nog vastgesteld worden. Ook de doodsoorzaak is nog niet bekend.