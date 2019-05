Gemist? Heftige crash op A1 bij Apeldoorn. En: hoe zit dat nu met Volkert van der Graaf??

VOLKERT

Volkert van der Graaf, de bekendste moordenaar van Nederland, is nog ‘gewoon’ in Apeldoorn en Harderwijk. Hij sprak een jaar geleden zijn wens uit om te emigreren, maar daar is niets van terechtgekomen. Verhuist de moordenaar van Pim Fortuyn alsnog naar het buitenland, zoals hij de rechter voorspiegelde? Op zoek naar Volkert van der Graaf. Lees hier alle verhalen die we vandaag over Volkert van der Graaf brachten.

CRASH

De A1 van Barneveld naar Apeldoorn is vanmiddag lange tijd afgesloten geweest als gevolg van een zware crash nabij de afrit Ugchelen. Hierbij is minimaal één persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter afgevoerd.

PROMOTIE

Go Ahead Eagles houdt na een 0-0 gelijkspel in Waalwijk uitzicht op promotie naar de eredivisie. De Deventer ploeg stond zaterdagavond in de finale van de play-offs een uur lang behoorlijk onder druk tegen RKC, maar hield stand.