Gemist? Heldenactie werd Puttenaar fataal, snackbareigenaar jaagt overvaller de zaak uit

Fatale heldenactie - De 55-jarige inwoner van Putten die zaterdag verdronk tijdens een studiereis in Tel Aviv (Israël), probeerde twee kinderen te redden. Dat vertelden kerkgangers zondag tussen de twee ochtenddiensten. Het gaat om Bert Besselsen. Vanavond werd een indrukwekkende dienst voor hem gehouden in de Andreaskerk in Putten.

Overvaller weggejaagd - De eigenaar van cafetaria Snackhoek Salland in Deventer heeft vanavond een overvaller zijn zaak uitgejaagd. Een man met een bivakmuts en een mes kwam binnen en eiste geld, maar daar wilde de snackbareigenaar niets van weten.

Autobrand - Een auto met daarin zeven jongeren is afgelopen nacht in brand gevlogen tijdens het rijden. De jongeren reden op de Swifterweg in Dronten toen in de auto een elektrische storing ontstond.

Labrador Kees - Het is gelukt. Labrador Kees krijgt een hartoperatie in Italië. De 4.000 euro die voor de operatie nodig was, is bij elkaar gehaald door Gerben Hoetink en Barbara ter Beke uit Zwolle via crowdfunding. „We zitten met tranen in onze ogen.’’

Hoogtepunten Verhalenmiddag - De Verhalenmiddag van Özcan Akyol en Matthijs van Nieuwkerk in de Hip in Deventer was vandaag een groot succes. Ruim honderd belangstellenden hingen aan de lippen van de twaalf vertellers én aan die van Eus en Matthijs. Hier kun je de hoogtepunten terugzien.

Premium-verhaal van de dag

Niks, maar dan ook helemaal niks wees erop dat er iets aan de hand was met de 17-jarige Leon van Noorloos. Toch maakte hij op 22 september een eind aan zijn leven in zijn woonplaats Putten. Naast het peilloze verdriet, zit zijn moeder Janneke (48) nog dagelijks met een vat vol onbeantwoorde vragen, met name over de laatste anderhalf uur van zijn leven.