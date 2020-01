Gemist? Henk W. doodgeschoten in Zwolle, gezin uit Deventer vlucht na aanslag en kinderleed in Apeldoorn

Henk W. doodgeschoten - Zwollenaar Henk W. wordt op oudejaarsavond doodgeschoten in de Zwolse wijk Kamperpoort. W. was in afwachting van een omvangrijke rechtszaak rond drugs- en wapenhandel waarin hij werd gezien als hoofdverdachte. Buurtbewoners verklaren dat hun 52-jarige buurtgenoot zich onaantastbaar waande in zijn wijk. Het is de vijfde schietpartij in Zwolle in honderd dagen tijd.

Volledig scherm Een kogelgat in de regenpijp als stille getuige van een schietpartij waarbij Henk W. de dood vond. © Frans Paalman

Kinderleed - Nog meer oudejaarsleed in Zwolle: in het Isala melden zich negen vuurwerkslachtoffers en acht mensen met een alcoholvergiftiging waaronder één minderjarige. In Meppel komen twee slachtoffers (waarvan één minderjarige) binnen die verbrand raakten tijdens carbidschieten en in Lelystad raakt een kind ernstig gewond na een vuurwerkexplosie.

Kinderleed II - En helaas: nog meer kinderleed in Apeldoorn, waar donderdagavond een man (62) en twee meisjes (4 en 6) worden aangereden door een politieauto. De drie moeten worden behandeld in het ziekenhuis aan hun verwondingen, de agent blijft ongedeerd. De politieauto reed zonder sirenes en zwaailichten.

Volledig scherm Agenten doen onderzoek nadat een politieauto twee kinderen en een volwassene heeft aangereden. © Pim Velthuizen

Vermiste matroos - De politie in Kampen meldt donderdagmiddag dat zij een lichaam hebben gevonden in de IJssel bij ’s-Heerenbroek. De kans is groot dat het gaat om de 35-jarige matroos die begin december werd opgegeven als vermist.

Geen spijt in Nunspeet - Oké, het was geen dertig miljoen, maar spijt hebben vier huishoudens aan de Martensweg in Nunspeet niet van hun deelname aan de Postcode Loterij. Samen krijgen ze meer dan een half miljoen euro overhandigd door Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam. Één van de winnaars: ,,Hiermee gaan we de wereld zien met onze kinderen.”

Volledig scherm Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam (midden) verrast vier Nunspeetse huishoudens met grote geldprijzen. © Roy Beusker Fotografie

Ketenmarinier contra criminele asielzoekers - Kampen en Harderwijk ondervinden minder overlast van stelende asielzoekers sinds hij er is, concludeert politiechef Johan Ekkel. Met ‘hij’ wordt Jur Verbeek bedoeld, de ‘ketenmarinier van Justitie’ die gemeenten helpt bij de strijd tegen uitgeprocedeerde criminele asielzoekers die rovend en intimiderend door Nederland trekken. Verbeek: ,,Criminele asielzoekers zijn als groep net hyena’s.’’

Volledig scherm Jur Verbeek de Ketenmarinier. © Bert Jansen