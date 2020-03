Gemist? ‘Het is mooi geweest’, voor de band Bökkers en de schaatser Smeekens

MOOI GEWEEST Bökkers stopt ermee. Dat heeft de Sallandse band aan de fans laten weten via een speciale Facebookpagina. Frontman Hendrik Jan Bökkers en gitarist-zanger Erik Neimeijer: ,, ’t Is mooi ewes ’.’ PS: De band zong graag in het dialect. Hoe is jouw kennis van het Sallands? Test het hier!

UITGESCHAATST Jan Smeekens heeft besloten te stoppen . Dat liet de 33-jarige sprinter weten via zijn team Jumbo-Visma. De Raaltenaar werd onder andere wereldkampioen en won een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Sotsji in 2014.

GERAMD

De Nijkerker die vrijdag in zijn woonplaats met een auto door de voorgevel van het gemeentehuis de ontvangsthal in reed, verkeerde volgens de politie in psychische nood. De man, die werd aangehouden, was naar eigen zeggen op zoek naar hulp. Zijn daad was niet gericht tegen de gemeente of tegen ambtenaren, aldus de politie.