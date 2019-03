Gemist? Hoe kon justitie Gökmen Tanis laten lopen en easy riders zijn brokkenmakers

Gökmen Tanis - De dag na de schietpartij in een tram in Utrecht hangen de vlaggen halfstok in de Domstad en zijn er nog veel vragen na het dramatische incident. Wat was het motief van de vermoedelijke schutter Gökmen Tanis? Handelde hij alleen? Hoe gaat het met de gewonden? Tanis werd gisteren na een urenlange klopjacht aangehouden in dezelfde stad als waarin hij rondschoot in een tram. Lees hier het liveblog terug.

Evenementen Overijssel - De organisaties van zeventien grote evenementen in Overijssel hebben de handen ineengeslagen en doen een dringende oproep aan de provinciale politiek: laat het evenementenbeleid van de afgelopen twee jaar na de verkiezingen van woensdag niet los.

Ontruiming winkelcentrum Deventer - Winkelcentrum Flora in Deventer is dinsdagochtend gedeeltelijk ontruimd vanwege een gaslek. Bij werkzaamheden is een gasleiding geraakt. Een bijkomend probleem bij het lek was het feit dat het windstil is, waardoor het gas bleef hangen tussen de gebouwen.

Schreuder nieuwe hoofdtrainer - Alfred Schreuder vertrekt komende zomer als assistent van Erik ten Hag bij Ajax. De Barnevelder wordt hoofdtrainer van Bundesligaclub Hoffenheim. Schreuder wordt in de Johan Cruijff Arena opgevolgd door de Deen Christian Poulsen.

Verkiezingen - Weet jij al wat je gaat stemmen morgen? Doe de Kieswijzer hier. Ruim 500.000 stemgerechtigden hebben inmiddels de Kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen ingevuld. De stemhulp is de enige die voor iedere provincie beschikbaar is en inzoomt op de regionale hete hangijzers. Twijfel jij nog waar jouw stem woensdag naartoe moet? Beantwoord via onze Provincie Kieswijzer nog geen twintig vragen en ontdek welke politieke partij het best bij jou past.

Premium van de dag

Easy riders zijn brokkenmakers, maar een goeie motorrijder is alert

TIPS | Na een lange winter mag de motor uit de garage. Vanwege het mooie weer begint dat seizoen aankomend weekend al, verwacht de bekende rij-instructeur Laurens Wisselink (58) uit Zwolle. Maar kijk uit! Veel rijders missen inzicht en vaardigheden. Dat wreekt zich juist na zo’n winterslaap. ,,We zijn als mens berekend op vijf kilometer per uur.’’