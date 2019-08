Gemist? Ingeslapen konijn, prachtig paarse heide en een hitsig hangbuikzwijn

Konijn in brand - Het konijn dat in de nacht van 18 op 19 augustus door politieagenten moest worden geblust omdat het in brand was gestoken, behoorde toe aan de 4-jarige Aalisiya Konijnenberg uit Apeldoorn. Het meisje was haar konijn Anna was sinds juni al kwijt. Het beestje moest uiteindelijk uit zijn lijden worden verlost, tot verdriet van Anna en woede van de politie.