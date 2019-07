Gemist? Jacht geopend op jonge wilde zwijnen Veluwe. En: opnieuw geval van mazelen op Urk

Advocaat Moszkowicz klaagt rechtbank Zwolle aan om ‘liegende rechter’

19:05 Advocaat Yehudi Moszkowicz heeft namens een oud-bankier de rechtbank van Overijssel aangeklaagd. Volgens de raadsman heeft een van de rechters in een proces-verbaal gelogen over de voortgang van een strafzaak, waardoor de bankier nu onterecht in detentie zou zitten.