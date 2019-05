Gemist? Jacht op wolvenzoekers geopend, geen Songfestival in Zwolle en Bitcoinboef Berry is uitgefeest

Een opgedoken foto van het wolvenpaar op de Veluwe brengt spotters in extase. Ze worden echter gewaarschuwd door lokale terreinbeheerders om de rust niet te verstoren. Zwolle wil wel, maar kan niet: geen Eurovisie Songfestival dus in de IJsselhallen. En voor Berry de Bitcoinboef uit Apeldoorn is het feest voorbij.

Bitcoinboef

De 33-jarige Bitcoinboef Berry van M. uit Apeldoorn werd maandagochtend opgepakt voor oplichting. Van M. was eigenaar van Koinz Trading in Lelystad, ‘de eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren’. Zo’n honderd investeerders geloofden in hem en legden twee miljoen euro in. Geld dat de Apeldoorner echter uitgaf aan auto’s, motoren, reizen en gokken in zijn ‘woonplaats’ Dubai.

Sallandse geldezels

Sallandse jongeren hebben zich volgens de politie laten misbruiken als geldezel. Een geldezel stelt haar of zijn bankrekening of pasje ter beschikking aan criminelen. De politie meldde dinsdag onderzoeken in te stellen naar dergelijke praktijken in de gemeentes Raalte en Olst-Wijhe.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm De politie waarschuwt voor criminelen die scholieren en studenten in Salland benaderen om te fungeren als geldezel. © Pasopjepas.nl

Propagandafilm

PVV Overijssel was woensdag boos op de Provincie Overijssel vanwege een ‘EU-propagandavideo’. Volgens de partij werden hun kiezers in de video weggezet als criminelen. Volgens de provincie zit er geen enkele politieke lading in het filmpje.

Explosie Zeewolde

De Colombiaan Ferry A.A. die op 21 november 2018 een explosie veroorzaakte in Zeewolde, werd vrijdag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De man werd dubbel gestraft: hij was zwaargewond geraakt in een drugslab waar cocaïne werd verwerkt.

Geen songfestival

Ze wilden wel in Zwolle, maar konden niet: de IJsselhallen wierpen zich op als organisator van het Eurovisie Songfestival, maar hadden dat beter achterwege kunnen laten. Zoals hun directeur Denneboom zelf zegt: ,,Qua omvang, faciliteiten en capaciteit gaat het niet lukken.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm Zanger Duncan Laurence zingt zijn winnende nummer Arcade tijdens het Eurovisie Songfestival. De IJsselhallen zagen zo'n feest wel zitten, maar kunnen het niet organiseren. Duncan is op 1 november overigens wel in Zwolle voor een optreden in Hedon. © ANP Kippa

#DOESNORMAAL!!!

Overijsselse boeren kwamen afgelopen week massaal in actie tegen dierenactivisten die in het Brabantse Boxtel een varkensstal bezet hielden. Vanuit Scheerwolde werd ludiek gerefereerd aan de overheidsslogan #doeslief. Met tractoren werd de term #doesnormaal gelanceerd. ,,Omdat er een grens was overschreden,’’ aldus een woordvoerster.

Talpa verpest reis

Johanna en Matthias Hutte zegden hun baan op, verkochten hun huis in Heerde, haalden hun groot rijbewijs en zouden met dochters Bo (2) en Hannah (4) van Noord- naar Zuid-Amerika reizen voor het SBS6-programma Wereldreis op Wielen. Al na 800 kilometer trok Talpa echter de stekker uit het programma. Het stel reist nu in een camper door Europa.

Wolvenpaar