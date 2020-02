Gemist? Jarenlang vermiste kat uit Zwartsluis duikt ineens op op tv. En neemt de afvaldienst nou zomaar mijn container mee?

Blijdschap en ongeloof bij Bart Mooiweer uit Zwartsluis toen hij op tv ineens zijn al jaren vermiste kat Vlekje voorbij zag komen. ,,Het is gewoon niet te bevatten", zegt hij na de hereniging met zijn huisdier . ,,Ik vind het nog steeds onwerkelijk.” Het is één van de meestgelezen verhalen van deze week. Een overzicht van nog meer verhalen die zeker het teruglezen waard zijn:

Einde carrière - Dylan E. uit Zwolle, de 18-jarige zoon van de voorzitter van Supportersvereniging PEC Zwolle, werd eerder deze week veroordeeld voor het slaan van een politieagente na de uitwedstrijd tegen Vitesse. De jongeman kreeg een werkstraf van 20 uur. Hij zegt dat hij juist alleen de ruzie wilde sussen. E. is bang dat de straf gevolgen gaan hebben voor zijn opleiding. Hij wil beveiliger worden. ,,Mijn carrière is voorbij.” Maar daar had de officier van justitie geen boodschap aan.

Petitie voor boer - De boerenprotesten van afgelopen woensdag liepen niet goed af voor de jonge boer Bram Verheul (19) uit Loenen. Hij werd door de politie aangehouden en dat ging niet bepaald zachtzinnig. Zo werd er onder meer pepperspray gebruikt. De actie van de politie schoot in het verkeerde keelgat bij Cas Tuyn uit Weert. Hij is een petitie gestart naar aanleiding van de arrestatie.

Afvalbak vermist - Hans Berkenbos uit Balkbrug zocht zich een slag in de rondte. Hij kon zijn groene gft-container maar niet terugvinden, terwijl hij de bak gewoon aan de weg had gezet. Wat was er gebeurd? De container bleek later inderdaad niet weggewaaid te zijn, maar was per ongeluk meegenomen. En wel door afvalinzamelaar ROVA, die de bakken na het legen juist weer terug zou moeten zetten. Hoe kon dit misgaan?

Filmen tijdens reanimatie - Randy Schilders en Henk-Jan Wolff verleenden afgelopen dinsdagavond in Loenen eerste hulp na een ernstig ongeluk. Terwijl zij hun best deden om te helpen, reden andere mensen toeterend langs en maakten zij foto's. De twee mannen zijn nog altijd woest over die houding van mede-automobilisten. ,,Ligt daar iemand misschien wel voor zijn leven te vechten, ben je alleen maar met jezelf bezig.”

Vechten op ‘verbindend’ toernooi - Een voetbaltoernooi organiseren om jongeren dichter bij elkaar te brengen. Een mooi streven in Deventer. Helaas voor de organisatie was de uitvoering van dat plan niet bepaald saamhorig. Tijdens het zaalvoetballen ontstond er namelijk een vechtpartij, waar zelfs de politie voor werd ingeschakeld. Hoe kon het zo uit de hand lopen?