Gemist? Jongetje (4) en opa overleden na ernstig ongeluk Lelystad en Urker vissers nog steeds niet gevonden

video Het is nu nog even stil, maar de Peperbus in Zwolle gaat straks verfijnder klinken

15:32 Het geluid dat straks van de Peperbus over de stad neerdaalt zal zachter en verfijnder klinken. Met dank aan nieuwe klepels in de 51 klokken. Die worden momenteel vervangen en dat is bijzonder secuur werk. De vervanging is onderdeel van groot onderhoud aan het carillon, dat zo eens in de vijftien, twintig jaar gebeurt. Het is de dat Zwollenaren al enige tijd ‘niets meer horen’ van de Peperbus.