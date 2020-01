Gemist? Jongetje krijgt rake klappen voor gooien met besjes naar auto. En: grasmaaierongeluk onder de loep

MONDKAPJES

Tientallen verontruste telefoontjes zijn er naar aanleiding van de dreiging van het coronavirus binnengekomen bij de GGD’s in dit deel van het land. ,,Vooral van mensen die recent op vakantie zijn geweest in China of die elders in een hotel zaten waar veel Chinese toeristen verbleven.”



ONGELUK

Een externe arbodeskundige gaat opnieuw onderzoek doen naar het dodelijke grasmaaierongeluk naast basisschool Villa Nova in Kampen. De 6-jarige Fleur van Amerongen kwam in september 2018 onder een zitmaaier terecht, waarna ze overleed. Justitie verdenkt chauffeur Daniël V. (21) uit Kampen van dood door schuld.

BESJES

De Apeldoornse Jordan (11) gooit samen met een vriendje met besjes naar voorbijrijdende auto’s op de Arnhemseweg. De baldadigheid moet de jongen bekopen met een flinke mishandeling. Na een paar rake klappen, gaat de man er vandoor. Het incident hakt er flink in bij de jochies.

DOELLOOS

Jay Gorter heeft zichzelf in een lastige situatie gemanoeuvreerd bij Go Ahead Eagles. De talentvolle doelman van de Deventer profclub is door trainer Jack de Gier voorlopig uit de selectie gezet.

STOPVARKENS

In het Oosten van Nederland willen 96 varkenshouders stoppen met hun bedrijf. Zij hebben zich gemeld voor de landelijke subsidieregeling die het Rijk hiervoor heeft opengesteld. Nu kan de blik weer naar de toekomst, vindt de POV, de organisatie van varkensboeren. En voor wie het zich afvraagt: de stopsubsidie levert geen dik vet spaarvarken op. ,,Alleen de uitschieter houdt er een leuke auto aan over.’’

NAAR DE CONCURRENT

VVV heeft PEC Zwolle en Thomas Bruns van elkaar verlost. De concurrent in de degradatiestrijd huurt de 28-jarige middenvelder de komende maanden van Vitesse.

SPOOR

Een oliespoor op de A28 zorgde donderdagavond voor een kilometerslange file bij Zwolle. De linkerrijbaan was een tijd lang afgesloten en er ontstond file van 9 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij.