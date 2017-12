Gemist? Jos (64) heeft succes met zijn ik-zoek-werk-bord

Jos zocht werk!

Ken je Jos uit Twello? Tien jaar geleden stond de 64-jarige Twellonaar aan het roer van een bloeiend familiebedrijf, maar nu zit hij financieel aan de grond. De Twellonaar ging laatst met een sandwichbord de straat op, in de hoop dat hij werk zou vinden. Nadat hij in het nieuws kwam, kreeg hij al snel uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. En dit is de uitkomst!

Serious Request: hoe verder?

Dat Serious Request deze week weer is gestart, is wel duidelijk. Apeldoorn en omgeving zijn volledig in de ban van de opgesloten dj's en het Glazen Huis, maar hoe zit het daarbuiten? De populariteit neemt af, de opbrengsten vallen tegen. Tv-columnist Angela de Jong vindt dat de glans er wat af is. Hoe moet het nu verder?