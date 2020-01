Gemist? Kankerpatiënten voelen zich weer vrouw. En: boodschappen bezorgdienst SuperBuddy failliet

Ik wil geen chemokop! - Je zit midden in de behandeling voor borstkanker en als je in de spiegel kijkt, zie je een ernstig zieke patiënt. Een kaal koppie, grijze huid en donshaartjes op je wangen. Dat spiegelbeeld laat je je nog beroerder voelen dan je al bent, weet Janneke Terwel, oncologisch schoonheidsspecialiste en workshopleider van de stichting Look Good Feel Better.

,,Door mijn ziekte raak ik mezelf kwijt. Ik herken me niet meer in mijn spiegelbeeld’’, zegt Gonnie uit Sint Jansklooster. Ze is een van de deelneemsters aan de workshop ‘Look Good Feel Better’. Een schoonheidsworkshop voor vrouwen met kanker bij Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle.

Urk - De tweede verdachte van de aanslag op een woning op Urk heeft zich nog steeds niet gemeld. De politie stelt een ultimatum: als hij zich voor woensdag niet meldt dan worden zijn naam en foto openbaar gemaakt.

De Bokkepruik - Het in de regio zeer bekende hotel & restaurant De Bokkepruik in Hardenberg gaat sluiten. Eigenaren chefkok Jaap Istha en gastvrouw Heleen Istha serveren op zaterdag 15 februari voor het laatst hun gerechten.

SuperBuddy is failliet - Na vijf jaar is het doek gevallen voor de Zwolse bezorgdienst SuperBuddy voor boodschappen. PVV Overijssel wil opheldering over de financiële steun aan dit bedrijf. ,,Het is natuurlijk ontzettend jammer’’, reageert Laurens van Geffen. ,,We hebben vijf jaar keihard gewerkt. Ons model was samenwerkingsverbanden sluiten met bestaande retailers, maar er is een aantal commerciële deals niet gevallen en dat heeft ertoe geleid dat we geen nieuwe financiering konden ophalen.’’

Café Bruut - De politie heeft een foto naar buiten gebracht van de persoon die afgelopen nacht een granaat heeft achtergelaten bij café Bruut in Zwolle. De handgranaat werd vanochtend rond 08.20 uur door een voorbijganger ontdekt aan de deur van het café in de Zwolse binnenstad. De granaatvondst was het zoveelste incident rond het café. Bij Bruut werd in oktober 2018 namelijk ook al een granaat aan de deur gevonden. In februari vorig jaar ontploften er nog twee explosieven bij het huis van de ouders van café-eigenaar Bob Kooistra.

